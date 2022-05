Sandrine ROGER GRZESKOWIAK

"L expérience de chacun est le trésor de tous." Gérard de Nerval



Forte de 15 ans d'expérience dans le domaine des ressources humaines, mon rôle est d'accompagner les salariés dans la gestion de leur carrière et les dirigeants/responsables RH dans la sécurisation de leur prise de décision.



Vous êtes salarié...

vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel : évolution, nouveau challenge, développement de vos compétences, choix d'une formation, mal-être au travail...Nos solutions peuvent répondre à vos besoins : le bilan de compétences ou d'orientation de carrière, l'outplacement, le coaching, la formation, l'accompagnement VAE.



Vous êtes dirigeant, responsable des ressources humaines ou préventeur...

Industriels et Sociétés de Services, Privés et Publics, indépendants et filiales, s’appuient sur notre connaissance du marché et notre savoir-faire pour mettre en place des plans d’actions garantissant réactivité et efficacité, que ce soit pour des projets de formation, des actions de Mobilité (évaluations...), de conseil en manière RH (gestion des talents, GPEC...) et de santé au travail (RPS/QVT...).



Vous l aurez compris, un métier riche et passionnant, au service des Hommes et des organisations !