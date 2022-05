Sandrine RONDEAU

Française et à partir de janvier 2012 résidente au Cameroun, je souhaite apporter mes compétences et expériences acquises en France et depuis novembre 2013 au Cameroun dans les Achats et la Logistique au sein de différents secteurs d’activités à un groupe exprimant ce besoin à l'international.



Professionnelle et dotée d’un sens relationnel fort, j’accompagnerai avec enthousiasme la croissance de la société et ses performances financières.

Motivée et prête à m’investir dès aujourd'hui, vous pourrez facilement juger de mes aptitudes personnelles et professionnelles lors de l’entretien pour lequel je souhaite prendre rendez-vous.





Mes compétences :

Achats

Achats projet