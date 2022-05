Sandrine ROSE (ABRAHAM)

Mariée, Mère de famille, 3 enfants, plus que 2 à charge. J'aime le contact, j'aimais mon travail d'hôtesse d'accueil en grande distribution. Mais j'aime beaucoup travailler avec les enfants, c'est comme ça que j'ai crée une association en 2001, loisir culture et sports dans mon village. Et en 2009, mes enfants étant plus grands, je me suis tournée vers le métier d'assistante familiale. Accueillir chez soi, un enfant, un adolescent, et l'aider à grandir, à se construire, à lui apporter réconfort, et surtout lui faire vivre une vie de famille. Tout en travaillant avec d'autres professionnels, et suivre régulièrement des formations.