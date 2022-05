Sandrine ROSSE

Depuis 19 ans, je travaille dans la fonction achats au sein de laquelle j'ai évolué. Je suis titulaire du 3ème cycle Achats International de l'EM Strasbourg et parle anglais et espagnol.

Ces dix dernières années, j'ai tenu des postes de responsable achats dans l'industrie : cloisons de bureaux/sanitaires et isolation acoustique et dans la chimie : adjuvants béton ciment avec management direct de petites équipes et management transversal (mise en place des modules achats et stock sous SAP R3).

Depuis fin 2015, je me suis installée durablement à côté de Lyon, et après une période de congés parental, mon projet est d'intégrer une PME ou ETI comme responsable achats.



Mes compétences :

Achats

SAP ERP

Management

Gestion de projet

Achats responsables