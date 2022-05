Qui-suis-je ? Sandrine Rouillon, femme maman, amie, partenaire...

Art Thérapeute, Psycho Energéticienne, du voyage à la culture en passant par l'Art !!!



Je suis animée par l'art de vivre sous toutes ses formes, par les rencontres, par l'expression de la beauté du monde, du vivant, de chacun d'entre nous.

Mon parcours est celui d'une personne animée par la quête de soi ! De ce fameux qui suis-je ?

Empruntant des chemins apparemment différents les uns des autres, sachant maintenant qu'il n'en existe qu'un, m'enrichissant de chacune de mes expériences et de mes rencontres, je ressens un réel plaisir à accompagner les personnes qui sont en recherche d'elles-mêmes.

Alors animatrice, accompagnatrice, éclaireuse, je vous propose de partager un bout de chemin et d'échanger nos richesses communes, dans la joie et le bonheur d'être ensemble.

NIETZSCHE, disait : « Tu dois devenir l'homme que tu es...



Mes compétences :

Energéticienne