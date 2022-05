Sandrine ROUSSEAU

Aujourd'hui, je viens de créer avec deux proches complices de la finance et du Web,Jean-Baptiste Sicard et Stéphane Mathieu, la société Finance Web Working. Cette société a pour vocation de créer des outils sur le web pour les professionnels de la finance.Un premier site web est né OPCVM360.com puis Tendance.com tous deux dédiés aux professionnels de la gestion financière et de l'investissement. Le site OPCVM360.com apporte une plus grande transparence sur les produits type organisme de placement commun, comme les OPCVM, FCP et SICAV,les OPCI...

Le site web tendance.com s'adresse aux investisseurs comme aux société de gestion de patrimoine et se concentre sur l'analyse technique et l'actualité des marchés actions, matières premières,

Je brigue, depuis mon passage par HARVARD BOSTON où je me suis formée sur les rôles des conseils d'administration, un siège d'administrateur au conseil d'administration de société cotées ou non en France.



Mes compétences :

Administration

Conseil

Finance

Gouvernance

Gouvernance d'entreprise

Immobilier