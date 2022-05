Sandrine ROUSSEAU

Après une expérience de 8 ans au Stade de France, j’ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle en me donnant la possibilité de mettre à profit mes connaissances et compétences dans d’autres lieux et sur d’autres événements.



Dotée d’une forte expérience dans l’événementiel, d’un esprit d’équipe fort, d'une bonne gestion du stress, polyvalente, organisée et rigoureuse, je suis intéressée par l'organisation d'Evénements (sportives, spectacles....)



Mes compétences :

sport

Organisation

Spectacle