Sandrine ROUSSEAU

Madame, Monsieur,







Actuellement en poste en Tant que Comptable et Responsable RH dans l’Industrie du Bois , après douze années passées dans le domaine du BTP en tant que Comptable entreprise et Assistante de direction, en charge de la comptabilité générale, de la paie et des ressources humaines, je souhaiterais mettre à votre disposition ces compétences acquises au cours de mes 26 années d’expérience.

En effet de par ma formation initiale en BTS comptabilité et gestion des Pme j’ai assuré un suivi et contrôle comptable.

J’ai approfondi mes compétences en suivant une formation diplômante au sein de l’EDM (EGC) à Angoulême et j’ai obtenu au terme d’un an de formation et de 420h le diplôme TITRE II BACHELOR chef d’Entreprise Développeur de PME le 24/09/2010 et suis actuellement en formation au Collège de Paris/RF FORMATION en vue d’obtenir un Master 2 En Ressources Humaines afin de valider par un diplôme des compétences acquises au cours de mon parcours professionnel.

Forte de mon expérience professionnelle dans le domaine du Bâtiment et de mes qualités en matière de gestion et de ressources humaines , je vous laisse le soin d’apprécier mon parcours professionnel à la lecture de mon CV .

Je vous communique également mes prétentions en matière de salaire pour un temps complet, qui peuvent être adaptées selon la place et l’emploi proposé,mais je souhaite donner une vraie valeur et reconnaissance à mon travail , ce qui a été le cas jusqu’à présent avec un salaire brut mensuel de 3 600€.

Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.