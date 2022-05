Sandrine ROUSSEL

OPTIMISATION DE LA RENTABILITE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE

(crédit management et pricing yield management)



Je m'investis, depuis plusieurs années maintenant , dans la gestion du poste clients des entreprises (performer le DSO , anticiper les risques d'exploitation, tout en développant , au côté de la force de vente, le chiffre d'affaires de l'entreprise.



J'ai élargi mon domaine de compétence par l'intégration, en 2010, d'une nouvelle mission d'optimisation des prix par la mise en place d'une cellule pricing yield management avec pour effet simultané, une augmentation sensible des prix.



La collaboration des services commerciaux , pricing et crédit management sont une force pour l'entreprise en permettant le développement du CA au meilleur prix et sa démobilisation en cash



J'ai découvert il y a maintenant près de 25 ans le crédit management et , c''est précisément dans ce contexte de crise économique et financière, de frilosité des organismes bancaires et d'assurance crédit, que la fonction prend toute sa dimension.



Mes compétences :

CREDIT MANAGEMENT

PRICING YIELD

CULTURE MANAGEMENT MOTIVATIONNEL ET PARTICIPATIF

Risque client