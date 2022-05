Sandrine ROUX

Dynamique et motivée, je tiens mon expérience par de nombreux emplois et missions free-lance réalisés durant mon parcours professionnel.

J'ai repris actuellement mon statut en free-lance à temps plein afin de réaliser ma formation d'habilitation en mon nom propre et ainsi développer mon entreprise.

Pour les entreprises de Maîtrise d'oeuvre ou les architectes libéraux, je suis à votre disposition pour compléter votre équipe à n'importe quel stade de votre projet.

Pour les particuliers, je peux vous conseiller dans vos choix architecturaux et réaliser votre projet.



Mes compétences :

Autocad

VectorWorks

Rhinoceros

RDM

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Artlantis

ArchiCAD

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe

3D Studio Max

Revit

Création de site web