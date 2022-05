Sandrine ROUX

Bonjour,

Dès le lycée, je me suis orienté vers un Bac Cinéma puis j'ai poursuivi par des études de communication en conservant des matières audiovisuelles. Licence et Maitrise de scénario en poche, j'ai ensuite travaillé 15 ans dans le secteur de la télévision : jeux, divertissements, films institutionnels, fiction, clips...

Après avoir été assistante dans diverses structures, en novembre 2007, j'ai rejoint l'équipe de TF1 Productions afin d'assister la productrice exécutive puis la coordination d'écriture et ceci jusqu'en 2009.

Après un petit crochet par la case "long métrage", j'ai travaillé chez BFC Productions neuf mois, j'avais en charge la section "Documentaires", ce qui ne m'empêchait pas d'être impliqué dans les projets de "Fictions TV" également.

Assistante du producteur chez K'ien et Link's Productions, j'ai enrichi mon expérience autour de productions d'unitaires et séries fictions de grandes qualités, et je viens de finir un contrat chez Toon Factory, en apprenant l'art du dessin animé ainsi que le doublage et le spectacle vivant.

Je suis resté deux ans chez Animals Productions qui produisait essentiellement des films institutionnels.

J'ai effectué trois formations fin 2015 : Power Point, Photoshop et l'art du montage sur Adobe Première. Ceci afin d'aider les dirigeants de ma société et de les alléger dans leur travail.

Un passage chez "Tabo Tabo Films", société de production de long-métrage, en 2017 et quelques mois chez "Du goudron et des plumes" m'ont encore permis d'enrichir mon expérience.

Dernièrement, je suis entré dans le monde de l'édition chez Hachette Digital et j'ai côtoyé quelques semaines la société Elephant at Work ainsi que le Studio Sebert pour deux missions ponctuelles.

Actuellement hôtesse d'accueil au sein du Partech Shaker, je suis diisponible et prête à enrichir toujours et plus mon expérience professionnelle !



Mes compétences :

Communication

Musique

Audiovisuel

Adobe Photoshop

Journalisme

Cinéma

Accompagnement

Culture

Chant