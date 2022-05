Sandrine ROYER-DEVAUX

Après une maîtrise de Biologie, j'ai obtenu un DESS d'Information Scientifique à Nancy puis je suis rentrée à la Médiathèque de l'Institut Pasteur pour occuper le poste de Webmaster et de formateur. J'étais également en charge de la rédaction du cahier des charges pour la réinformatisation de la Médiathèque et ai collaborée à la mise en place du portail de recherche d'information BioLib (basé sur un moteur de recherche fédérée). Je suis ensuite partie en Bretagne, à Rennes, à l'Ecole Nationale de la Santé Publique. Je me suis occupée du fonds Santé environnementale, du site web de la bibliothèque, des formations et j'ai participé à un projet Européen (SPHERE) d'étude des thématiques de recherche en santé publique.

Aujourd'hui je suis de nouveau à l'Institut Pasteur en tant que Chef de projets. Je m'occupe de la maintenance et des évolutions du portail BioLib (moteur de recherches fédérées), des formations à la recherche d'information et à l'utilisation des outils informatiques et je supervise le service de fourniture de documents. Enfin, je suis particulièrement de près tout ce qui touche aux nouveaux usages dans les bibliothèques et le monde de l'information scientifique.



Mes compétences :

Informatique documentaire

formation

documentation