Sandrine ROZENCWAJG

- Responsable de la Communication interne à destination des Associés (propriétaires de magasins) et de l'ensemble des collaborateurs (magasins, centrales, entrepôts) - Système U - Coopérative de commerçants indépendants dans le secteur de la grande distribution (1 504 Magasins U ; 23,21 milliards d'€ de CA ; 10 % de PDM ; 65 000 collaborateurs).

- 2012 : PRIX TOP COM D'OR DU JOURNAL INTERNE

- Missions :

* Élaborer le plan de communication interne annuel et gérer le budget

* Piloter la réalisation des différents supports et outils de communication interne

* Manager l'équipe communication interne

* Animer une réunion mensuelle de 14 personnes

* Gérer le partenariat avec Action contre la Faim et mettre en œuvre des opérations spécifiques.



Mes compétences :

Élaborer une stratégie de communication

Définir les canaux de com en fonction des cibles

Piloter les publications internes