Sandrine RUAN

Après une dizaine d'années dans le marketing et le management de projets web, j'évolue à présent dans le secteur de la formation comme conseillère Commerciale en formation au sein de l'AFCI NEWSOFT.



Dans ce projet de reconversion, je mets aux services de vos projets de formation mon expertise de chef de projet web et mes compétences acquises lors de mon parcours professionnel.



Passionnée par vos projets de formation, je suis à votre disponible pour trouver la meilleure solution pour répondre à vos problématiques et révéler le talent de vos collaborateurs.





AFCI NEWSOFT, né d’une association d’Ingénieurs pédagogique CNAM en 1988, est un organisme de formation spécialisé en informatique, management, efficacité personnelle, communication, e-marketing et e-media. AFCI NEWSOFT offre à ses clients une expérience de plus de 20 ans dans les domaines de la formation BUREAUTIQUE, PAO, WEB, MULTIMEDIA ET 3D. L’expertise de ses conseillers et de son équipe pédagogique permet d’adapter les formations aux projets et aux compétences métiers de chacun.

Notre objectif est de mettre en lumière les talents de votre entreprise et de faciliter la montée en compétences de chacun. Grâce à nos méthodes pédagogiques, chaque personne peut évoluer à son rythme. Le but, pour nous, étant de sensibiliser le plus grand nombre d’apprenant et de contribuer à leur épanouissement professionnel grâce à des méthodes d’apprentissage efficaces et sur mesure aussi bien en présentiel qu’en e-learning. Depuis 25 ans, nous avons collaboré avec plus de 1500 entreprises clientes et comptons pas moins de 3500 personnes formées par an sur plus de 100 modules de formation proposés, ainsi qu’une Formation Diplômante mise en place depuis 8 ans.

www.afci.fr





Que puis-je vous apporter ?



• Une volonté forte de trouver des solutions adaptées



• Une écoute active



• Mon expertise technique



• Une réelle aisance relationnelle





Votre projet devient notre projet, Rencontrons-nous.



Sandrine RUAN

01 42 87 40 20





Mes compétences :

Conseil

Ressources humaines

Formation

Management

Web

Marketing

Communication

Formation professionnelle