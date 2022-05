Sandrine SAGELOLI

Community Manager -Prospection Clients, Marchés -Création et Animation de son réseau professionnel



Passionnée de communication sur les réseaux sociaux, tous les jours navigue sur Internet



Assistante de direction dans un cabinet médical



Mariée Depuis 2008



Passionnée d'art avec mon époux, nous faisons du mécénat pour les peintres de notre région. Je m'occupe donc de leur communication sur les réseaux sociaux



4 ième générations d'entrepreneur



20 ans marchand de vins



CV détaillé :



Entrepreneur / Gérante Eurl Tanasage / Conjointe-Assistant-Collaborateur Administratif Profession Libéral / Community Manager



- Mars 2008 à maintenant: Assistante administrative et logistique au Cabinet du Dr Henri Sageloli (Epoux).



- Novembre 2008 à maintenant: Gérante à Eurl Tanasage.



- Mai 2014 à maintenant: Community manager / Chargé de communication web communautaire - Free Lance à Com. Réseaux Web,



Auparavant:



Mai 1992 à 2014: Marchand de vin



- Mai 2002 - mars 2008: Groupement Interproducteurs Collioure-Banyuls, Postes: Commerciale et directeur d'Agence Montpellier.



- Mai 2009 à 2017: Cave en ligne et vente directe aux particuliers Cave Del Tap Al Vi et Le Chineur de la Crus.



- Septembre 1992 à 2002: Marchand de vin en Free Lance Création d'une carte des vins du millésimes 1900 à 2000. Dans les Grand Cru Bordelais et de Bourgogne - septembre 1986 à 1992: Co-gérante de la société SARL Sandphil, concept de point chaud "le Fournil de Aravis"



Mes compétences:



Négociations commerciales



Prospection commerciale



Relationnel



Médias sociaux



Télémarketing



Gestionnaire de communauté en ligne



Commerce



Communication sur Internet



Créativité



Réactivité



Secrétariat



Accueil téléphonique, gestion de planning et comptabilité



Sens de l'initiative



Informatique



Fiabilité