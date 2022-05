Sandrine SAGNY

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi. N'hésitez pas à me contacter!



Mon parcours universitaire m'a permis de me façonner un profil adapté au besoin du secteur culturel. Je suis à la fois sensibilisée par les problématiques artistiques mais aussi par le côté administratif nécessaire au bon fonctionnement d'une entreprise culturelle.

Mon ambition est de devenir chef de projet culturel et je recherche une première expérience professionnelle dans ce domaine.



Mes compétences :

théâtre

créative

Communication

Relations Publiques