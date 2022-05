Sandrine SALIER

Patrimoine et Mémoire vivante



En relation avec un large réseau d'artistes, de professionnels de la culture et du patrimoine mais aussi de prestataires techniques, j'élabore et organise des projets culturels et artistiques autour de la valorisation du patrimoine architectural et urbain : balade urbaine, parcours nocturnes, expositions, édition ...des projets à la carte adaptés où la création rejoint le patrimoine.

Toujours en lien avec le lieu et son histoire, nos projets se créent aussi à partir de témoignages pour que la parole des hommes se mêle à l'Histoire : cafés mémoire et patrimoine, veillées, récolte de témoignages...







L'esprit :

- approcher le patrimoine dans toutes ces acceptions : architectural, naturel, historique, immatériel...

- Rendre vivant le patrimoine

- Recréer des identités historiques

- Sensibiliser le public au patrimoine pour lui permettre de se le réapproprier

- Accéder à une meilleure connaissance du patrimoine qui nous entoure

- Inciter des rencontres et des échanges

- Offrir de l'émotion, de la poésie!



Travaille en collaboration et fédère autour des projets :

- des metteurs en scène, un réseau d'artistes

- des professionnels de la culture et du patrimoine

- des associations et habitants

- des techniciens de l’événement.



Mes compétences :

Valorisation

Culture

Théâtre

Tourisme

Oenotourisme