Sandrine SALLIER

Bonjour,



Je suis une jeune femme de 39 ans mariée et maman d'une petite fille de 6 ans.



Cela fait 20 ans que je suis à mon poste d'assistante RH au sein de l'Entreprise GIE FLAVIEN GCAT à DECINES (69). Société dans le domaine de la brosserie.



J'ai suivi une formation pour gérer le dossier "formation".



Auparavant j'ai travaillé pour "la revue industrie et technique" et pour "MG2" une société de télématique.



Je recherche éventuellement un nouveau challenge pour le même poste mais dans une société avec un secteur complètement différent du mien.



Je me tiens à votre disposition ...