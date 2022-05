Dynamique et motivée a la recherche d un nouveau challenge actuellement co gérante d un salon de coiffure et ayant développer un espace esthétique je désire représenter une marque de produits capillaires ou de cosmétiques,maquillage ou même en bijoux fantaisies en vue d un poste moins sédentaire être commerciale itinérante dans la région de la drome me conviendrais.



Mes compétences :

Coiffure

Maquillage

Conseil

Organisée

Esprit d équipe

Conseil et vente