A l’orée de la quarantaine, je fonde l’association l’Atelier de Charenton. Depuis 2007, j’y accueille des enfants et des adultes pour des cours de peinture et d’expression. Je conçois des formations que je dispense aux particuliers et aux entreprises.



Convaincue de la création libre et d’une peinture respectueuse des personnes, je fédère les personnes qui partagent mon projet en m’appuyant sur une pratique solide et une très forte éthique de travail.



L’Atelier de Charenton bénéficie du parrainage bienveillant d’Isabelle Filliozat, Carl Honoré, Gilles Porte, Thomas d’Ansembourg, Isabelle Fontaine et Aicha Ben Jelloun.



Parallèlement à l’animation de l’Atelier de Charenton, j’interviens à l’École des parents et des éducateurs de Paris et au sein des formations d’Isabelle Filliozat, auteure de nombreux ouvrages sur la parentalité.



J’élabore et je dirige en 2013, l’exposition « Tableaux d’enfants, atelier de création libre » avec le soutien de la Communauté de Communes Charenton – Saint Maurice et trouve les partenariats.



Je suis la co-créatirce de l'atelier de peinture Sandrine Sananès à l'école Montessori Internationale Trilingue (EMIT).



MON METIER



J’aide les enfants et les adultes à :



- acquérir une technique de peinture exigeante

- créer spontanément

- peindre comme un jeu

- prendre des initiatives

- trouver leur place dans le groupe



J’aide les stagiaires en formation à :



- créer leur projet artistique

- se reconvertir, se réaliser

- savoir communiquer



1500 personnes sont passées par mon atelier à Charenton. Cette expérience me permet de :



- Comprendre les besoins, la créativité de chacun

- Savoir écouter et répondre aux demandes

- Savoir quand et comment encourager

- Créer de la convivialité dans un groupe d’âges mélangés

- Faire respecter les règles de l’atelier

- Adapter mon accompagnement en fonction des publics (tout-petits, adolescents, adultes, personnes avec un handicap)

- Affronter des situations délicates ou même difficiles

- Stimuler les dispositions spontanées

- Etre détachée des critères académiques sur la création



Mes compétences :

Ressources humaines

Peinture

Communication

Développement personnel

Education

Psychologie

Créativité

Formation

Art

Pédagogie