Sandrine SANGERMANI

Dans le cadre de mes activités, j’ai acquis une excellente expertise des métiers de la gestion, de la location et de la transaction. Outre le développement des activités de l’agence par le biais de la croissance interne, j’ai également été amenée à participer à la croissance externe de l’agence en intégrant les nouveaux collaborateurs tout en conservant la qualité de service due à nos clients.

J’ai été amenée à travailler en partenariat avec les promoteurs immobilier, les mairies mais également les bailleurs sociaux dans le cadre de programme immobilier mixte.

Je dispose aujourd’hui d’une bonne connaissance du marché immobilier, les techniques de veille juridique et économique m’ont permis d’acquérir une vision globale du marché immobilier, de ses acteurs et de ses spécificités.



Le secteur de l’immobilier est un milieu professionnel qui me convient, du fait d’une grande diversité de missions, où la précision et la rigueur sont de mise. De plus, la multiplicité des acteurs permet des échanges de qualité, favorisant le développement des compétences.



Motivé par des valeurs telles que la réactivité, l’exigence, l’engagement j'espère pouvoir compléter et poursuivre mon parcours professionnelle.



Mes compétences :

Gestion copropriété

Gestion locative

Technique du bâtiment

Commercial

Manager

Location

Respect des engagements

Dynamisme

Développement commercial