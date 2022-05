Directrice associée d'un nouveau réseau immobilier innovant: LMD Immobilier, et différent de ce que l'on peu trouver aujourd'hui dans le domaine des réseaux de mandataires.

Avec l'aide de mes associés, nous mettons tout en œuvre et développons notre entreprise dans un but essentiel de qualité, afin que chacun puisse réellement vivre de ce métier, c'est notre engagement.