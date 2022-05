Sandrine SAURAT

PRESENTATION



Suite à des études de philosophie et d'Info/Com à l'ISIC où j'ai obtenu un DESS Information et communication des organisations, j'ai été en charge des relations presse à la mairie Haillan pour le lancement de la salle culturelle "l'Entrepôt".

Puis, j'ai intégré la toute jeune association Cistude Nature pour laquelle j'avais réalisé un plan de communication.



J'ai mis en pratique mes compétences en recherche de financements, en conduite de projets évènementiels et en conseil. Je me suis aussi spécialisée en infographie puis en webdesign afin que la structure soit autonome en terme de création des supports. Je me chargeais également de la rédaction et de la diffusion des documents destinés à la presse ainsi qu'à la communication externe et interne.



En 10 ans, cette structure s'est développée et a acquis une bonne notoriété en Aquitaine. Elle mène des programmes aquitains pluriannuels pour la gestion conservatoire d'espèces protégées et de leurs milieux de vie. Elle propose aussi des actions de sensibilisation à la protection de l'environnement et au Développement Durable, dont le Festival du Film Nature durant 10 ans.



J'ai ensuite occupé différents postes en CDD toujours liés à la communication, le management et l'infographie.



Désirant aujourd'hui être au service de la population et plus proche des besoins et des aspirations des personnes, je continue aujourd'hui à agir en terme de communication et de conseil en m'investissant dans le domaine socio-culturel.



Mes compétences :

Communication

Développement durable

Evénementiel

Infographie

Presse

Rédaction

Relations Presse

Webdesign