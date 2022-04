Catherine Granell - CG TRADUCTION & INTERPRÉTATION

CG Traduction & Interprétation est en 2010 l'une des grandes agences de traduction en France et leader sur le marché de l'interprétation.

L'activité Transcription de Conférences, plus récente, se développe rapidement.

CG se voit confier de très nombreuses missions de traductions et d'interprétation qu'elles soient techniques (automobile, aéronautique), juridiques, médicales, financières...

L'éventail des langues traduites par CG TRADUCTION & INTERPRETATION est vaste: des langues régionales telles que le breton jusqu'au chinois, japonais, arabe en passant par des traductions en allemand, espagnol, portugais, bien évidemment anglais et bien d'autres...





J'ai créé CG TRADUCTION & INTERPRETATION en 1981 alors que j'étais moi-même traductrice et interprète indépendante depuis 1977.

Diplomée à 20 ans, j'ai accepté un poste de professeur de français et d'espagnol à l'étranger (Angleterre) tout en validant un cursus de traduction/interprétation.

En 1997, je suis élue Conseiller prud'homal à Versailles et en 2001 Présidente de la Chambre Nationale des Entreprises de Traduction.



