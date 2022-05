Mlle Sandrine SCHAEFFER 37 ans, Célibataire.

Je travaille depuis presque une vingtaine d'années, j'ai eu un parcours atypique durant ma carrière. J'ai occupé diverses fonctions, dans le Sécrétariat, également en tant qu'Hôtesse d'Accueil. Après avoir donné satisfaction à mes supérieurs hiérarchiques durant cette période, de pars mon dynamisme, mes ambitions, ma rigueur et ma persévérance, j'ai eu l'opportunité d'occuper d'autres fonctions par la suite. J'ai reçu une proposition de Responsable de Zone et plus tard des Responsabilités de Responsable d'un Service des Ventes au sein d'un journal de la Presse Quotidienne Départementale. C'était une expérience et un travail très enrichissant pour moi. Ensuite, j'ai intégré une entreprise qui s'est diversifiée dans le Développement Durable (Récupération d'eau de pluie)où ma fonction a été Responsable de Secteur.

C'était un emploi intéressant, qui m'a fait prendre conscience, qu'il ne fallait rien gaspiller et qu'avec peu de choses on pouvait apporter du confort aux clients.



Mes compétences :

Discrète

dynamique

Motivée

Riguoureuse