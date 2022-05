Sandrine SCHAFF

Titulaire du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire obtenu en 1997 et notaire assistante au sein dEtudes notariales depuis cette date, j'ai acquis une solide expérience en droit immobilier complexe, droit des société et droit de la famille.

Je suis en contacts journaliers avec des clients pour signature d'actes et conseils juridiques et travaille fréquemment avec des collectivités publiques et de grandes enseignes nationales.

Mes points forts sont la capacité d'analyse et la réactivité.