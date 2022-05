Sandrine SCHAFFNER

Bonjour,

J'ai effectué la totalité de ma carrière dans le commerce en gravissant petit à petit les échelons. Aujourd'hui, je souhaite me lancer dans une double activité.



D'une part, je suis en train d'effectuer une étude de marché qui me permettra de créer ma propre activité marchande dans la décoration de la maison. Mon projet est ambitieux et particulièrement intéressant. Il alliera plusieurs passions, celle du commerce, de la décoration et de la création et enfin s'inscrira pleinement dans le tissu économique local et éco responsable.

Cette nouvelle aventure est riche d'enseignement puisqu'il demande une très grande autonomie et beaucoup d'autodiscipline.



D'autre part, je souhaite trouver un emploi qui m'assurera un contact direct avec la clientèle et m'évitera de travailler de manière trop isolée.



Je souhaite donc partager avec mon futur employeur toutes les compétences de gestion et de management que j'ai pu acquérir au cours de toutes ces années mais aussi et surtout ma passion du commerce et des clients.



N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi pour que nous puissions en discuter.



Mes compétences :

Connaissance de l'autre

Connaissance produits.Dynamique commerciale

Commerce

Connaissance fournisseurs

Connaissance SAP

SAP