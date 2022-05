Docteur ès lettres (littératures et savoirs au XIXe siècle) et chercheuse indépendante (publication d'une quarantaine d'articles en sciences humaines et d'un ouvrage, participation active à des colloques).

Rédactrice et correctrice-réviseuse (presse et édition) depuis une quinzaine d'années.



Mes compétences :

Presse

Ecriture

Édition

Rédaction