Assistante de direction confirmée, dynamique, enthousiaste et motivée par les nouvelles expériences et les challenges.

Je vous propose de mettre à votre disposition mon expérience, ma détermination et mes capacités humaines.

Domaines d'activités : Immobilier et Loisirs



Mes compétences :

Rigueur

Autonomie

Application Facebook

Persévérance

Organisation du travail

Internet