Bonjour,



Bienvenue sur mon profil.



Forte d'une expérience dans l'accompagnement des Hommes et des Entreprises, et pour rester au plus près de mes valeurs, j'ai décidé d'intégrer ANTHEA RH Conseils.



Nous intervenons dans la gestion des Ressources Humaines : Recrutement, Outplacement individuel et collectif, Bilans de compétences, GPEC, Conseils RH, Prévention des risques professionnels et Psycho-Sociaux (RPS), Mise en place de cellules d'écoute psychologique.



3500 personnes accompagnées/an sur l'ensemble du territoire.

750 entreprises ont bénéficié de nos conseils pour optimiser leur organisation.



Un de ces domaines d'expertise vous intéresse, contactez-moi.



Sandrine SCOUARNEC Tél : 06 26 43 28 06

sscouarnec@anthea-rh.com

www.anthea-rh.com





Mes compétences :

Approche directe

Coaching

Conseil

Conseil en recrutement

Outplacement

Recrutement

Service à la personne

Reclassement

Risques professionnels

GPEC