Sandrine SEMET

En recherche d'un poste de Chargée d'Affaires.



De formation Ingénieur (diplôme obtenu en 1997), j’ai acquis une première expérience de 5 ans dans le développement de projets informatiques. Tout d’abord au sein de GFI Informatique à Paris - en tant qu’analyste programmeur sur des projets de refonte de systèmes d’information - puis au sein des Directions des Systèmes d’Information d’Axa et de la Société Générale - en tant qu’ingénieur d’études et responsable maîtrise d’œuvre sur le déploiement de référentiels.



Depuis 2004, j’ai évolué vers des responsabilités transverses de maîtrise d’ouvrage informatique au sein de la Société Générale. J’y ai acquis une expérience significative dans la sécurité des systèmes d’information. Cette évolution m’a permis de diversifier mes domaines de compétences en gestion et coordination de projets fonctionnels et techniques dans le secteur bancaire.



J'ai ensuite évoluée vers un poste de commerciale depuis 2 ans dans lequel je m'épanouie pleinement. J'ai ouvert de nouveaux comptes (30 en 2 ans) et fidélisé notre clientèle dans le secteur du luxe.



Aujourd’hui, je souhaite mettre à profit cette expérience significative et variée de plus de 10 ans en évoluant vers un poste de chargée d'affaire. Mes compétences généraliste et organisationnel en gestion de projet informatique (maîtrise d’ouvrage, assistance à la maitrise d’ouvrage, suivi et coordination d’études fonctionnelles, planification, gestion du changement …) et en développement commercial me permettront de développer le chiffre d'affaire d’une entreprise en développement implantée en région PACA.



Mes compétences :

Cosmétique

Chef de projets

AMOA

Vente

Luxe

Management

responsable de secteur

commerciale