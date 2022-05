Sandrine SEVESTRE

Issue de la grande distribution spécialisée dans le prêt-à-porter ou de la chaussure, je possède une expérience significative de directrice de centre de profit. Mes atouts sont la mise en œuvre de la stratégie commerciale, l’analyse et le développement économique des magasins, le suivi de l’exploitation commerciale ainsi que le management des équipes ; atout que j’ai vraiment mis en œuvre lors de la gestion d’un magasin concept. Mes réussites sont basées sur ma capacité d’organisation, de mise en œuvre de plans d’action et de ma prise de recul et de décision.



Mes compétences :

Ressources humaines

Commerce

Management

Recrutement

Textile

Distribution

Formation

Force de proposition