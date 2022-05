Sandrine SEYMOUR

*** PMO *** (5 ans d'expérience)

>Gestion de Actifs Organisationnels

Mise en place de gouvernance : définition des instances/comités, livrables et participants/rôles (ARCI); Assistance méthodologique : Formation et coaching; Revue et validation des livrables requis en phase projet; Management opérationnel/fonctionnel direct d’une équipe de 3 personnes + coordination d’une trentaine d’interlocuteurs privilégiés et contributeurs directs au sein de la DSI et Métier



>Suivi de portefeuilles

Suivi de portefeuilles projets/programmes ( Élaboration de tableaux de bord de suivi des principaux KPI : périmètre, coûts et délais + Management des risques); Organisation et animation de comités d’arbitrage (niveau COMEX N-1 des différentes entités Métiers); Suivi et contrôle budgétaire ; Aide à la décision et constitution de portefeuille projets (COMEX).



*** Chef de Projet/BA *** (5 ans d'expérience)

>Phase d’étude et conception

Recueil et accompagnement à la formalisation des besoins métiers; Schématisation et amélioration des processus métier ; organisation de workshop et coordination équipes métiers/MOA ; rédaction de compte-rendu des différents workshops et suivi du processus de validation métier ; rédaction d’expression de besoins et dossier de conception fonctionnelle, puis évaluation du cahier des charges ; définition de la stratégie de recette.



>Pilotage, cadrage et gestion de Projet

Initialisation du référentiel documentaire et qualité ; Mise en place et suivi d’indicateurs qualité (coûts, délais, risques) ; Elaboration et suivi des plannings et budgets ; Coordination des équipes projet ; Organisation, préparation et animation des comités de suivis (COPROJ, COPIL, CODIR, etc.) ; validation des jalons; suivi et application des plans d’actions définis lors des comités.



>Déploiement et phase de maintenance

Assistance à la recette métier ; Gouvernance et conduite du changement, plans de formations ;

Identification, résolution et scope des anomalies et corrections évolutives ; Veille technologique sur les produits (Microsoft et autres) afin d’adapter toujours au mieux les outils aux besoins.



Méthodologie & outils > V-Model, Agile, CMMI 2, Citrix, JIRA, MSProject, Quality Center, Planisware, Suite Office [Master]

Outils collaboratifs > [Avancé] SharePoint 2007 & 2010 & 2013 ; [Notion] Lotus Notes, QlikSens

Outils Tierces > PeopleSoft, SalesForce, AMFINE, Linedata (PMS), Vermilion (outil reporting), BI (divers)



Mes compétences :

Fiscalité internationale

Gestion des systèmes d'informations

EXPLOITATION AGRICOLE

Management

Comptabilité

Gestion d'entreprise