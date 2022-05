Sandrine SFEIR

Titulaire du Certificat National de Compétences, 17 ans d'expérience dans un service d'une collectivité locale, j'exerce à titre libéral l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.



Les valeurs en support de mon activité figurant dans ma notice d'information délivrée aux majeurs protégés sont les suivantes :

- respect de la personne : le bénéficiaire de la mesure est un majeur, citoyen à part entière

- respect de ses droits : choix de la personne protégée quant à ses relations familiales, affectives et sociales

- garantie de sa dignité : celle-ci est inaliénable. Toute personne dont j'assure la mesure de protection est reçue comme une personne digne avec des capacités et des besoins, des demandes et des attentes, des droits et des devoirs.

- remise en main propre de la Charte des Droits et Libertés de la personne protégée ainsi qu'une notice simplifiée explicative des mesures de protection (points concrèts : remise de moyens de paiements, modalités pratiques de l'exercice de la mesure, modalités d'appel de la décision, etc...)



Je suis habilitée pour les mesures de sauvegarde de justice, curatelle, et tutelle auprès du Tribunal d'Instance de Dijon.



Mes missions sont pluridisciplinaires:



- Mise en œuvre des mesures : information et concertation avec le majeur protégé (MP) et son environnement, défense des intérêts et droits fondamentaux du MP, gestion budgétaire et comptable



- Actions ponctuelles : élaboration du plan de surendettement, gestion de biens immobiliers et portefeuilles financiers, mise en place des émoluments, rôle de coordinateur avec l’ensemble des intervenants à domicile du MP, télétransmission et intégration bancaire des comptes de gestion...







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel