Sandrine SIREYZOL

Ma mission : Assurer la gestion financière des investissements liés aux travaux d'aménagements de magasins Fnac. Depuis deux ans, j'assure en plus la gestion des investissements de la Direction Maintenance et de la Direction Prévention des Risques.



- Assurer la comptabilité des écritures d'immobilisation

- Assurer le reporting mensuel

- Participer à la construction budgétaire

- Réaliser la clôture des comptes

- Contrôler les comptes

- Analyser les dépassements budgétaires

- Conception des procédures et leurs mises en place

- Collecter, analyser et synthétiser les données budgétaires venant des opérationnels

- Calculer les provisions de fin d'année



Mes compétences :

Adaptabilité

Autonomie

Fiabilité

Force de proposition

L'engagement

Ponctualité

Réactivité

Relationnel

Rigueur

Sens de l'engagement

sens du relationnel