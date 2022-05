Sandrine SOMARUGA

Je travaille pour Val d'allier Intérim depuis 2006.

Notre objectif est de satisfaire les demandes de recrutement de nos clients pour de l'intérim, du CDD ou du CDI. L'agence est locale, indépendante et surtout GENERALISTE.

Nous avons aujourd'hui 6 agences (Thiers, Issoire, Brassac les mines, Brioude et St-Flour ainsi que Jobinpact à Cournon). Vous souhaitez recruter, contactez nous! je viendrais vous rencontrer pour réaliser, ensemble, une découverte de votre société et de votre problématique de recrutement.

Cette rencontre me permettra de connaître votre environnement de travail, votre équipe et ainsi de mieux sélectionner le personnel compétent.



Mes compétences :

Rigueur

Réactivité

Analyse

Relations humaines

Gestion des intérimaires

Recrutement

Adaptation

Invoicing > Issuing Invoices

Requirements Analysis

Audit

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Publisher

Microsoft Word

SPSS

Tempo