Sandrine SONGIS

J'ai eu un BEP comptabilité avec lequel je n'ai pas éxercé

car j'ai élevé mon fils.

J'ai repris au bout de 10 ans d'arrêt donc difficile de reprendre

une activité dans ma branche, je me suis donc recyclée.

J'ai passé un concours d'auxilliaire de puériculture, que j'ai

réussi.

Je suis rentrée à l'école pendant un an et ai obtenu le dimplôme

DPAP.

Cependant je n'ai jamais travaillé en tant qu'auxilliaire de

puériculture mais en tant qu'aide soignante dans divers service

de chirugie.

passer ma validation des acquis pour avoir mon diplome d'aide soignante DPAS obtenu en 2009

pour plus de mobiliter dans le travail, c'est indispensable



Mes compétences :

diplomes

Impliquée

VAE

Validation

Validation des acquis

Validations