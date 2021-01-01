Sandrine SOULIGNAC PAFFUMI

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EMBALY
- ASSISTANTE DE FABRICATION PLV
2002 - maintenant
Expérience
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EMBALY PLV
ASSISTANTE DE FABRICATION EN PLV
Nom de l’entreprise EMBALY PLV
Dates d’emploi 2002 – Aujourd’hui
Durée d’emploi •15 ans
Lieu •69 VILLEURBANNE
- ETABLISSEMENT DES TRAMES DE FABRICATION (NOMENCLATURE DES DIVERS POSTES DE FABRICATION : IMPRESSION - FINITION - CONTRECOLLAGE - DECOUPE)
- GESTION INFORMATIQUE DES TACHES (CEGID : BUSINESS PLACE MANUFACTURING)
- ACHATS / APPROVISIONNEMENTS : MATIERES, ACCESSOIRES ET SOUS TRAITANCE
- SUIVI COMMERCIAL ET COMPTABLE DES FOURNISSEURS ET SOUS TRAITANTS
- FINALISATION DES DOSSIERS DE FABRICATION AVANT PASSAGE EN ATELIER ET SUITE VALIDATION DU BUREAU DES METHODES
- ENREGISTREMENT COMMANDES CLIENTS ET OUVERTURE DOSSIERS DE FABRICATION (OCCASIONNELLEMENT)
- ACCUEIL PHYSIQUE, COMMERCIAL ET TELEPHONIQUE
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PAPETERIE LYONNAISE
- DEVISEUR / ASSISTANTE DE FAB / COMMERCIALE
1995 - 2002
DEVISEUR ET ASSISTANTE FABRICATION/COMMERCIALE
Nom de l’entreprise PAPETERIE LYONNAISE
Dates d’emploi 1995 – 2002
Durée d’emploi •7 ans
Lieu •69 VILLEURBANNE
- ETUDES CHIFFREES DE PROJETS EN PLV ET PAPETERIE
- ACCUEIL COMMERCIAL ET TECHNIQUE DES CLIENTS ET PROSPECTS
- GESTION DE MES DOSSIERS DE FABRICATION ET ACHATS ASSOCIES
- SUIVI COMMERCIAL ET COMPTABLE DES ACHATS
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IMPRIMERIE FAYOLLE
- ASSISTANTE DE FABRICATION
1993 - 1995
EMBAUCHEE EN INTERIM POUR LE POSTE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE.
PUIS CREATION ET PRISE EN CHARGE DU POSTE D'ASSISTANTE DE FABRICATION
- OUVERTURE DES DOSSIERS DE FABRICATION
- ACHAT DES PAPIERS
- SUIVI PLANNING