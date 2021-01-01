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Sandrine SOULIGNAC PAFFUMI

VILLEURBANNE

Election législatives 2022

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Entreprises

  • EMBALY - ASSISTANTE DE FABRICATION PLV

    2002 - maintenant
    Expérience
    Ajouter un nouveau poste


    Modifier le poste ASSISTANTE DE FABRICATION EN PLV


    EMBALY PLV


    ASSISTANTE DE FABRICATION EN PLV

    Nom de l’entreprise EMBALY PLV


    Dates d’emploi 2002 – Aujourd’hui

    Durée d’emploi •15 ans

    Lieu •69 VILLEURBANNE


    - ETABLISSEMENT DES TRAMES DE FABRICATION (NOMENCLATURE DES DIVERS POSTES DE FABRICATION : IMPRESSION - FINITION - CONTRECOLLAGE - DECOUPE)
    - GESTION INFORMATIQUE DES TACHES (CEGID : BUSINESS PLACE MANUFACTURING)

    - ACHATS / APPROVISIONNEMENTS : MATIERES, ACCESSOIRES ET SOUS TRAITANCE

    - SUIVI COMMERCIAL ET COMPTABLE DES FOURNISSEURS ET SOUS TRAITANTS

    - FINALISATION DES DOSSIERS DE FABRICATION AVANT PASSAGE EN ATELIER ET SUITE VALIDATION DU BUREAU DES METHODES

    - ENREGISTREMENT COMMANDES CLIENTS ET OUVERTURE DOSSIERS DE FABRICATION (OCCASIONNELLEMENT)

    - ACCUEIL PHYSIQUE, COMMERCIAL ET TELEPHONIQUE

  • PAPETERIE LYONNAISE - DEVISEUR / ASSISTANTE DE FAB / COMMERCIALE

    1995 - 2002
    DEVISEUR ET ASSISTANTE FABRICATION/COMMERCIALE

    Nom de l’entreprise PAPETERIE LYONNAISE


    Dates d’emploi 1995 – 2002

    Durée d’emploi •7 ans

    Lieu •69 VILLEURBANNE


    - ETUDES CHIFFREES DE PROJETS EN PLV ET PAPETERIE
    - ACCUEIL COMMERCIAL ET TECHNIQUE DES CLIENTS ET PROSPECTS
    - GESTION DE MES DOSSIERS DE FABRICATION ET ACHATS ASSOCIES
    - SUIVI COMMERCIAL ET COMPTABLE DES ACHATS

  • IMPRIMERIE FAYOLLE - ASSISTANTE DE FABRICATION

    1993 - 1995 EMBAUCHEE EN INTERIM POUR LE POSTE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE.
    PUIS CREATION ET PRISE EN CHARGE DU POSTE D'ASSISTANTE DE FABRICATION
    - OUVERTURE DES DOSSIERS DE FABRICATION
    - ACHAT DES PAPIERS
    - SUIVI PLANNING

Formations

  • CFA GROUPE IGS LYON

    Lyon 1988 - 1992 BAC PROFESSIONNEL / NIVEAU BTS

    FORMATION EN ALTERNANCE ( 2 x 2 ans)
    - AMOS (BAC PRO) : formateur en bureautique et micro informatique
    - OMEGA CONSULTANT (BTS) : ingénierie informatique

Réseau

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