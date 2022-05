Sandrine STEGER DE VIRY

Spécialisée dans le relationnel, le communicationnel et la gestion des conflits, je vous accompagne vers les outils du changement.

Je vous aide à développer votre politique RSE dans le domaine social sur le volet qualitatif du bien-être au T. Je vous apporte des solutions concrètes, rapides et efficaces pour sortir de ces situations difficiles aux conséquences préjudiciables pour tous!



Je travaille en lien avec les CSE, les CSSCT, les Ressources Humaines, les médecins du travail, les psychologues du T, les assistants sociaux du T...



Axes d'interventions:

- Vivre ensemble - Qualité de vie relationnelle au T

- Concilier vie personnelle et vie professionnelle



Formée au Conservatoire des Arts et Métiers (CNAM) aux Pratiques de la médiation, j'ai effectué plus de 300 médiations dans différents secteurs d'activités et pour des entreprises de toutes tailles.

Formée à l'Institut Supérieur de Pédagogie (ISP) au Titre de Formateur et Responsable de formation, je propose des formations au développement des compétences psychosociales.



Formatrice DU Médiateur du T et DU Conseiller en RPS

Médiatrice pénale

Médiatrice à la Cour d'Appel de Paris pour les chambres sociales, conflits du travail



Ecoutez mon interview radio : http://www.yvelinesradio.com/infos_all/recherche_01.php?mc=diff%E9rends +en+entreprise&Submit=Chercher



Etat des lieux