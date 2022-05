Sandrine SUPIOT

Commerçante dans l'âme, je suis spécialiste en téléphonie mobile depuis 2010 sous l'enseigne Téléphone Store.

Nous commercialisons la gamme Coriolis, opérateur de télécommunication sur le réseau Orange et SFR

Je me suis formée en réparation de mobiles et tablettes grâce à la société Docteur Télécom .

C'est ma détermination et mon engagement qui m'ont permis de me reconvertir en 2010.

c'est donc toute cette énergie que je mets au service de mes clients

Nous vendons et réparons tout type de tablettes (samsung galaxy tab, apple ipad..), de smartphones(iphone, samsung, sony, nokia, microsoft....)

un service de proximité ou je me sens plus proche de vous encore



Mes compétences :

Serieux

Confiance

Professionnalisme

Relation client