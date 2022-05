Sandrine SUPPINI

Après 20 ans d'expérience comme salariée, j'ai décidé de me mettre à mon compte et suis actuellement en formation dans le cadre de mon projet de création d'entreprise.

Arrivée à l'étape de l'étude de marché posté sur différents réseaux sociaux, je suis maintenant à la recherche de contacts, de personnes d'expériences qui pourront me donner des conseils avisés dans l'accomplissement de ce projet.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Compta