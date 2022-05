Sandrine TCHENKOUA



46 boulevard Félix Faure



93300 Aubervilliers



Aubervilliers, le 23 juillet 2014









Objet : Candidature pour un poste d'Esthéticienne



(Contrat de professionnalisation),



sur le rythme 3jours entreprise, 2 jours école





Madame, Monsieur,





Le monde de l'esthétique est un univers qui m'a toujours attiré. Des circonstances m'ont pourtant orientée vers un baccalauréat secrétariat comptabilité, mais j'ai toujours su que je ferais carrière dans l'esthétique.



Dans le cadre de la préparation de mon CAP en alternance à l'académie GUINOT - MARY COHR, je me permets de vous faire parvenir ma candidature pour le poste d'esthéticienne.



Déterminée à acquérir les compétences nécessaires au conseil et à la vente de produits, mais aussi de me confronter aux exigences de la vie professionnelle.



De nature dynamique, disponible, sérieuse, souriante et à l'écoute, je possède une précieuse habilitée manuelle et un goût prononcé pour l'harmonie des couleurs. J'aime le travail en équipe et je sais être autonome et de donner le meilleur de moi-mểme.



Soucieuse de mettre à profit de votre enseigne mes qualités et de m’enrichir de votre professionnalisme, j’aurais à cœur de porter vos objectifs à bien.



Je reste à votre entière disposition pour un éventuel entretien.



Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, L'expression de mes salutations distinguées.



Sandrine TCHENKOUA



Mes compétences :

Rédaction de message écrits et prises de rendez-vo

Accueil physique et téléphonique de la clientèle

Manicure, épilation, vente de produits