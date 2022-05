Sandrine TE

Etudiante en biotechnologie, je recherche un contrat d'apprentissage afin de valider mon année. Dans le cas contraire, je recherche un CDD ou intérim dans la recherche en laboratoire (microbiologie, Biologie cellulaire et moléculaire, Biochimie) d'une durée d'un an maximum

Si intéressé, veuillez me contacter : sandrine.te07@gmail.com



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Biologie cellulaire

Microbiologie

Biochimie

Biologie moléculaire

Chimie analytique

Analyses physico chimiques

Chimie

Analyse physico chimique des matériaux