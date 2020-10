Sandrine TOE

Diplômée d'une école de Commerce, je suis actuellement en charge de la dynamisation de la plate forme commerciale du service de coopération de l'ambassade de Taïwan (Centre de Promotion des Echanges Commerciaux et d'Investissements - CPECI). Ma mission est d'accompagner les hommes d'affaire burkinabé à Taïwan et d'inciter par ailleurs les hommes d'affaire taiwanais à l'investissement au Burkina Faso.



Mes compétences :

Rigueur dans le travail

Force de propositions et de solutions

Moral d'acier et dynamique

Intègre et compétiteur