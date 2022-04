Madame, monsieur,



Je suis de nouveau disponible sur le marché du travail à partir du 13.01.2016



Je recherche un d'emploi d'assistante de Direction, d'assistante administrative et commerciale, ou tout autre emploi polyvalent me permettant d'utiliser mes compétences en : assistanat administratif, commercial, logistique, et en information et communication.



D'abord commerciale, je me suis réorientée en 2010 dans l'assistanat. Après plusieurs expériences en intérim et CDD, je suis maintenant opérationnelle et je souhaite m'investir de manière pérenne dans une entreprise. Je suis mobile sur Lyon, Villeurbanne et l'ouest lyonnais.



Les différentes expériences professionnelles qui ont jalonnées ma carrière professionnelle me permettent aujourd'hui d'être une employée réactive, proactive, facilement adaptable dans un nouvel environnement de travail, à de nouvelles personnes, de nouvelles méthodes et de nouveaux outils, en particulier informatiques. Cette polyvalence et cette diversité me caractérisent, me permettant d'être autonome et efficace dans mon travail. A l'écoute, je suis une personne sociable et qui a le sens du devoir et du service. C'est ma curiosité et ma soif d'apprendre qui me permettent de relever tous les challenges.



Restant à votre disposition pour un éventuel entretien, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, mes cordiales salutations,





Amélie Pouchol

Tél. : 07 81 20 17 07 / 04 69 70 70 07

amelie.pouchol@hotmail.fr / amelie.pouchol@icloud.fr

Twitter : https://twitter.com/AmeliePouchol / Blog : http://we-are-universe.tumblr.com/







Mes compétences :

Vente

Compositeur

Assistante

Achat

Marketing

Communication

Commerciale

Chanteuse

Service client

serveuse barmaid

Italien

Logistique

Chant lyrique

Espagnol

Aide aux devoirs

Animation commerciale

Anglais courant

Spectacles pyrotechniques et musicales

Écriture