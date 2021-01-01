Sandrine TEBOUL

COMPETENCES GENERALES :
- PILOTAGE CENTRE DE FORMATION
- PILOTAGE ADMINISTRATIF PROCESSUS DE FORMATION
- PILOTAGE POLE APPRENTISSAGE
- INGENIERIE DE LA FORMATION ET DES COMPETENCES
- CONSTITUTION DE DOSSIERS DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE TITRES AU RNCP
- CREATION ET MISE EN OEUVRE DISPOSITIF VAE
- MISE EN OEUVRE DE DISPOSITIF DE CERTIFICATION DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES
- REALISATION DE DIAGNOSTICS INDIVIDUALISES D'ACCOMPAGNEMENT A LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
- ACCUEIL, INFORMATION, ORIENTATION
- ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT PEDAGOGIQUE D'APPRENANTS
- PILOTAGE DE DEMARCHES DE CERTIFICATION ISO 9001, MANAGEMENT DE SYSTEMES QUALITE
- QUALITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE APPLIQUES A L'INGENIERIE DE FORMATION