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Sandrine TEBOUL

VICHY

En résumé

COMPETENCES GENERALES :
- PILOTAGE CENTRE DE FORMATION
- PILOTAGE ADMINISTRATIF PROCESSUS DE FORMATION
- PILOTAGE POLE APPRENTISSAGE
- INGENIERIE DE LA FORMATION ET DES COMPETENCES
- CONSTITUTION DE DOSSIERS DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE TITRES AU RNCP
- CREATION ET MISE EN OEUVRE DISPOSITIF VAE
- MISE EN OEUVRE DE DISPOSITIF DE CERTIFICATION DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES
- REALISATION DE DIAGNOSTICS INDIVIDUALISES D'ACCOMPAGNEMENT A LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
- ACCUEIL, INFORMATION, ORIENTATION
- ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT PEDAGOGIQUE D'APPRENANTS
- PILOTAGE DE DEMARCHES DE CERTIFICATION ISO 9001, MANAGEMENT DE SYSTEMES QUALITE
- QUALITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE APPLIQUES A L'INGENIERIE DE FORMATION

Entreprises

  • CCI Allier (Moulins-Vichy et Montluçon-Gannat) - Directrice Formation/Compétences

    2012 - maintenant

  • CCI MOULINS-VICHY - Directrice Formation/Compétences

    1999 - maintenant - Direction de Centre de formation(Enseignement supérieur, formation continue, formation intiale, formation en alternance, formation demandeurs d'emploi...)
    - Ingénierie de formation
    - Apprentissage
    - Gestion de compétences
    - Certification de compétences
    - Validation des Acquis de l'Expérience
    - Enseignement/Formation
    - Management de la qualité (Responsable Qualité)

  • ASFOPEMA/AFPI NORD AUVERGNE - Responsable Organisation/Qualité

    1987 - 1999 - Responsable Organisation (promotion/communication, planification,...)
    - Responsable Qualité (pilotage de la démarche de certification ISO 9001 et management du système de management de la qualité)
    - Assistante de direction (gestion administrative et financière)
    - Formatrice

Formations

Réseau

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