Sandrine TEBOUL

COMPETENCES GENERALES :

- PILOTAGE CENTRE DE FORMATION

- PILOTAGE ADMINISTRATIF PROCESSUS DE FORMATION

- PILOTAGE POLE APPRENTISSAGE

- INGENIERIE DE LA FORMATION ET DES COMPETENCES

- CONSTITUTION DE DOSSIERS DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE TITRES AU RNCP

- CREATION ET MISE EN OEUVRE DISPOSITIF VAE

- MISE EN OEUVRE DE DISPOSITIF DE CERTIFICATION DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES

- REALISATION DE DIAGNOSTICS INDIVIDUALISES D'ACCOMPAGNEMENT A LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- ACCUEIL, INFORMATION, ORIENTATION

- ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT PEDAGOGIQUE D'APPRENANTS

- PILOTAGE DE DEMARCHES DE CERTIFICATION ISO 9001, MANAGEMENT DE SYSTEMES QUALITE

- QUALITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE APPLIQUES A L'INGENIERIE DE FORMATION