Sandrine TEISSIER

De culture hôtelière et issue du monde de l'entreprise, ex manager d'une équipe de 90 personnes en sous traitance, je me suis naturellement tournée vers le conseil en image après avoir constaté la difficulté à mettre en place un/une candidate à cause d'un look, d'une attitude, d'un comportement non adéquat et qui ne convenait ni au poste ni au client. J'attache une très grande importance à l'image professionnelle et me bats au quotidien contre les apparences qui ne font référence ni à la personnalité, ni à la culture d'entreprise...Aujourd'hui Cap Révélation dont je suis fondatrice propose toute une gamme d'ateliers/formations destinés aux entreprises afin de les sensibiliser à l'importance de l'image professionnelle, notamment auprès de leur service d'accueil, mais aussi auprès des dirigeants et collaborateurs. Divers formats et des contenus sur mesure répondent au plus près des besoins.Un audit d'image peut révéler beaucoup de choses...

Cap révélation est reconnu Organisme de Formation.



Mes compétences :

Accompagnement

Audit

Coaching

Conseil

Evénementiel

Formation

Hôtellerie

Image professionnelle

Management

Relooking