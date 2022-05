Sandrine TESSIER

Aujourd'hui en poste au sein de Suez Environnement (Saint-Grégoire) en qualité de Responsable Contrôle de Gestion Sociale (Recyclage et Valorisation des déchets - Périmètre Grand Ouest)



Parcours professionnel en quelques lignes :



Suez Environnement : septembre 2014 à aujourd'hui

Responsable des périmètres contrôle de gestion sociale - paie - SIRH

Encadrement équipe de 6 personnes

Gestion et pilotage de la masse salariale et des processus associés

Pilotage projets SIRH - Paie en lien avec équipe projets en central



Groupe Beaumanoir : mars 2008 - septembre 2014

Indicateurs sociaux - Rémunérations et plans de variable

Calcul intéressement et participation Groupe

Gestion de la masse salariale



Towers Perrin : avril 2005 - septembre 2007 :

Développement de portefeuille clients, prospection commerciale et suivi clients

Enquête de rémunération dédiée aux secteurs des Hautes Technologies et de l'Industrie Générale

Enquêtes spécifiques pour les clients sur les thèmes de la rémunération et des avantages sociaux

Projets diverses sur la classification et les bandes de salaires



EDF : février 2003 à novembre 2004

Recrutement

GPEC

Référentiel de gestion des compétences

Entretiens individuels annuels

Description de fonctions



