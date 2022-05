Sandrine TESSIER

Je désire mettre à profit mes compétences de secrétaire administrative comme le souci du travail bien fait vis-à-vis des supérieurs, le sens du contact ainsi que l'image que renvoie le métier de secrétaire.

De plus, au cours de mon parcours professionnel riche de 21 années, j'ai pu démontrer mon ardeur au travail, mes motivations, mais aussi mon sens de l'organisation - qualités nécessaires pour remplir les fonctions principales et annexes de secrétaire administrative.

Enfin, je suis de nature sérieuse, consciencieuse et dotée d'un caractère jovial.



Mes compétences :

Secrétariat

Bureautique

Internet

Comptabilité

Microsoft Word

Microsoft Excel

Concerto