Sandrine TERRET

SUIVI ET ANIMATION DES RESEAUX

-marketing

-communication

-mise en place et animation de réunions

-proposition, création et mise en place d’événement

-formation

-informatique

-suivi, animation, et conseils clients

- gestion des prestataires locaux et nationaux

- gestion des conflits et des résiliations de contrats

DEVELOPPEMENT DES RESEAUX

-construction et mise en place d'un plan d'action de développement

-suivi terrain de ce plan d'action

-gestion administrative des nouveaux contrats

RELAIS LOCAL DU DISTRIBUTEUR

- communication du distributeur vers les réseaux et inversement

-mise en place et suivi d'action commerciale du distributeur vers les clients et les atc

- aide à la croissance commerciale et à la pérennité du distributeur

- proposition, création et mise en place d'événement du distributeur vers les clients



Mes compétences :

MICROSOFT OFFICE

SERVICE CLIENT

VENTE

COMMUNICATION

COMMERCE